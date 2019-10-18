Верховная Рада приняла важный закон о ГТС

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2239-1 о ГТС. Фото: Politeka

Парламент принял в первом чтении законопроект, необходимый для анбандлинга Нафтогаза - отделения управления газотранспортной системой от Нафтогаза.

Анбандлинг Нафтогаза позволит заключить новый договор о транзите по европейским правилам. Законопроект поддержали 286 депутатов. Об этом сообщает Hromadske.

Документ предлагает внести изменения в ряд действующих законов Украины. Законопроект позволит создать независимого оператора газотранспортной системы, что не будет принадлежать Нафтогаза. В поддержку этого закона выступали в Нафтогазе, правительстве и в Европейском энергетическом сообществе.

"Я благодарен депутатам, которые сделали важнейший для страны шаг. Это тему парламентарии предыдущих созывов не решались даже обсуждать. После принятия законопроекта Верховной Радой Украины получит возможность эффективно завершить процесс анбандлинга и усилит свои позиции на переговорах о продлении транзита", - прокомментировал решение Совета председатель Нафтогаза Андрей Коболев.

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Как отметили чиновники и авторы законопроекта, его принятие не предусматривает приватизацию, концессию или любые другие действия с украинской ГТС. Она останется исключительно в государственной собственности.

После 1 января в 2020 Россия хочет продлить на год транзит газа для Украины. В РФ могут продлить договор на тех юридических условиях, которые есть, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.