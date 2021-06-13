Вера и Валерий: как креативно поздравить именинников 14 июня

14 июня День Ангела отмечают Вера и Валерий. Не забудьте поздравить именинников с праздником.
Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен и как оригинально поздравить с Днем Ангела.
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Имя Вера характеризует манерность и тягу к прекрасному. Имя означает: "сошла с небес", "та, которая дарит счастье", "помощница Бога".
Так же, как и многие другие имена в славянских языках, имя Вера пришло прямо по культуре гречан. Интересно, что одно из самых популярных в Беларуси, России и Украины имен практически не встречается, например, в Америке. При этом значение имени Вера не меняется даже в других культурах. Везде оно ассоциируется с чем-то божественным.
Поздравления для Веры
Желаю радости без меры
Тебе, прекраснейшая Вера!
День ангела к тебе пришел,
И только лучшее привел:
Немало искренних удач,
В решении жизненных задач
Пускай всегда тебе везет,
И каждый день любовь несет!
Имя Валерий происходит от латинского слова "valeo" - "сильный, здоровый". Неудивительно, что в древнеримской мифологии бога войны Марса называли "Валериус". В разных странах имя Валерий имеет различные варианты: Валерьян, Валериуш, Валерио, Валери.
Характер Валерия с раннего детства доставляет родителям много волнений. Валерий любит подвижные игры, с удовольствием бегает, лазает по деревьям.
Поздравления для Валерия
Хочу Валере пожелать
Я человеческого счастья,
И никогда не унывать,
Чтоб в жизни было много страсти,
Совсем не думай о плохом,
А только чаще улыбайся,
Пусть будет твой счастливым дом,
И ты веселым оставайся!
14 июня в церкви вспоминают преподобного Агапита Печерского, врача, который был киевлянином. Он получил от Бога дар лечить, исцелял больных молитвой и зельем, которое сам заготовлял. Сначала он лечил монахов, впоследствии к нему стали приходить больные люди из Киева и окрестностей. Агапит лечил всех, не принимая за это никакого вознаграждения.
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