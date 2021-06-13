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понедельник, 14 июня 2021 03:01

Вера и Валерий: как креативно поздравить именинников 14 июня

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Вера и Валерий: как креативно поздравить именинников 14 июня
Сегодня Дэна Ангела празднуют Вера и Валерий. Фото: pixabay.com

14 июня День Ангела отмечают Вера и Валерий. Не забудьте поздравить именинников с праздником.

Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен и как оригинально поздравить с Днем Ангела.

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Имя Вера характеризует манерность и тягу к прекрасному. Имя означает: "сошла с небес", "та, которая дарит счастье", "помощница Бога".

Так же, как и многие другие имена в славянских языках, имя Вера пришло прямо по культуре гречан. Интересно, что одно из самых популярных в Беларуси, России и Украины имен практически не встречается, например, в Америке. При этом значение имени Вера не меняется даже в других культурах. Везде оно ассоциируется с чем-то божественным.

Поздравления для Веры

Желаю радости без меры

Тебе, прекраснейшая Вера!

День ангела к тебе пришел,

И только лучшее привел:

Немало искренних удач,

В решении жизненных задач

Пускай всегда тебе везет,

И каждый день любовь несет!

Имя Валерий происходит от латинского слова "valeo" - "сильный, здоровый". Неудивительно, что в древнеримской мифологии бога войны Марса называли "Валериус". В разных странах имя Валерий имеет различные варианты: Валерьян, Валериуш, Валерио, Валери.

Характер Валерия с раннего детства доставляет родителям много волнений. Валерий любит подвижные игры, с удовольствием бегает, лазает по деревьям.

Поздравления для Валерия

Хочу Валере пожелать

Я человеческого счастья,

И никогда не унывать,

Чтоб в жизни было много страсти,

Совсем не думай о плохом,

А только чаще улыбайся,

Пусть будет твой счастливым дом,

И ты веселым оставайся!

14 июня в церкви вспоминают преподобного Агапита Печерского, врача, который был киевлянином. Он получил от Бога дар лечить, исцелял больных молитвой и зельем, которое сам заготовлял. Сначала он лечил монахов, впоследствии к нему стали приходить больные люди из Киева и окрестностей. Агапит лечил всех, не принимая за это никакого вознаграждения.

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