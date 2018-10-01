Венгрия финансово "подкармливает" жителей украинского Закарпатья

Венгрия финансово поддерживает жителей Закарпатья, которые получили венгерский паспорт. Фото: kjl

Венгрия не только выдает паспорта на украинском Закарпатье, но и финансово поддерживает своих новоявленных граждан.

Об этом рассказала журналистка Татьяна Мартынюк в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром", передает "24 Канал".

"Через специально созданные благотворительные фонды венгерская сторона предоставляет точечную финансовую помощь - на развитие венгерской культуры, издательство литературы, зарплату преподавателям", - отметила Мартынюк.

Кроме того, по словам журналистки, информация о выдаче венгерских паспортов на Закарпатье уже давно была известна: журналисты неоднократно в эфире призывали СБУ обратить на эти факты внимание.

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"В западных приграничных городах много контор, которые предоставляют посреднические услуги в получении второго паспорта. Наша журналистка ради эксперимента как клиентка ходила к одной из таких фирм, где ее консультировали на предмет получения румынского паспорта и называли цену услуги - около 2 тысяч евро. Также сейчас в интернете много подобных предложений ", - отметила журналистка.

Украинские СМИ провели расследование и узнали, что в консульстве Венгрии в Берегово гражданам Украины выдают венгерские паспорта. При получении паспорта граждане Украины вслух присягают на верность Венгрии.