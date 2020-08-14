Венедиктова рассказала, почему не поехала в Беларусь по вагнеровцев

Венедиктова объяснила, почему не поехала в Беларусь. Фото: LIGA.netet

В Офисе генерального прокурора Украины объяснили, почему его руководитель Ирина Венедиктова не поехала на переговоры в Минск об экстрадиции задержанных боевиков ППК "Вагнера".

"Сообщаем, что в настоящее время от белорусской стороны не поступало официальное приглашение генеральному прокурору Ирине Венедиктов о посещении Беларуси с целью обсуждения вопроса о выдаче лиц, принимавших активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций" ЛНР "и "ДНР", - сказали в ведомстве журналисам Радио Свобода.

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Генпрокурори России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией вокруг задержанных боевиков ПВК Вагнера. Им наплевать на этих ребят, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.