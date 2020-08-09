Им наплевать: появилась реакция Лукашенко на неявку прокуроров Украины и России

Лукашенко отреагировал на то, что Украина и Россия не прислали своих прокуроров. Фото: pixabay

Генпрокурори России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией вокруг задержанных боевиков ПВК Вагнера.

Им наплевать на этих ребят, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

6 августа он поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для рассмотрения в ситуации с задержанными боевиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларусь забросили еще одну группу боевиков: вагнеровцы раскололись о своей задаче

В тот же день в офисе генерального прокурора Украины заявили, что отреагируют на эту информацию после получения официального приглашения посетить Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных в Беларуси боевиков.

"Реакция будет только после официального приглашения, пока офис генпрокурора его еще не получил", - отметили тогда в ОПУ.

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко экстрадицию вагнеровцев в Украину. О телефонном разговоре глав 2 государств сообщили в пресс-службе Офиса президента.