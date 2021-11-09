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вторник, 09 ноября 2021 00:15

Великобритания признала вакцину CoronaVac

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Великобритания признала вакцину CoronaVac
Великобритания признала китайскую вакцину. Фото: Reuters

Великобритания признает вакцину против коронавируса CoronaVac от китайской компании Sinovac, а также препарат Covaxin от индийской Bharat Biotech, а также китайский Sinopharm.

Правительство государства внесет вакцины в утвержденный в стране список признанных вакцин для прибывающих путешественников, пишет Reuters.

Изменения вступят в силу с 22 ноября.

Это вакцины, которые одобрила для экстренного использования Всемирная организация здравоохранения.

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CoronaVac/Sinovac одобрена ВОЗ для экстренного использования. Применяется в 40 странах мира. В Украине это была одна из первых доступных вакцин против коронавируса. К началу октября ею привились более 2 млн украинцев. Украина имеет около 6 млн. доз этой вакцины. Она доступна в центрах массовой вакцинации, прививочных пунктах, ею вакцинируют мобильные бригады.

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