Вашему здоровью могут позавидовать другие - астролог назвала четыре знака-счастливчики

Могут появиться высыпания на коже. Старайтесь меньше нервничать. Фото: pixabay.com

3 августа хорошо пройдут процедуры, направленные на снижение веса. Не переедайте в этот день. Организм будет нуждаться очистки. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Прекрасно себя будут чувствовать сыроеды, - говорит астролог. - Налегайте на морковь, кабачки и кукурузу. Хорошее самочувствие поддержите утренними тонизирующими процедурами. Заражайте окружающих жизнерадостным настроением. Могут появиться высыпания на коже. Старайтесь меньше нервничать. Лучше самочувствие будет у Дев, Овнов, Козерогов и Весов. Вашему здоровью могут позавидовать другие".

Овен

Не начинайте новый курс лечения фармпрепаратами. Результат не оправдает ваших надежд. Ухудшается усвоение пищи.

Телец

Активизируйте кровообращение. Дайте телу возможность много двигаться. Больше передвигайтесь пешком. Не избегайте физической работы.

Близнецы

Не перегружайте желудок. Кишечник нуждается в разгрузке. Утром проведите очистительные процедуры. Пейте чистую воду.

Рак

Во время быстрого движения будет возникать одышка. Активизируйте полноценную вентиляцию легких. Следите за работой сердца. Отмените тренировки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье

Лев

Не пора начинать активную борьбу с лишним весом. Выведение шлаков из организма замедляется. Голодать нельзя.

Дева

Перейдите на овощную диету. Пейте свежевыжатые соки. Следите за своевременным опорожнением кишечника. Не провоцируйте запоров.

Весы

Двигайтесь осторожно. Смотрите под ноги. Остерегайтесь вывихов. Напомнят о себе застарелые травмы.

Скорпион

Молодым мамам не стоит отлучать детей от груди. Есть риск быстрого развития мастопатии. Берегите грудь от холода.

Стрелец

Ускоряется процесс отложения солей в суставах. Ухудшается подвижность конечностей. Посетите тренажерный зал и бассейн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 2-8 августа: когда ждать высоких заработков и побед

Козерог

Обостряются воспалительные процессы слизистой глаза. Вовремя начните лечение. Не допускайте попадания агрессивных веществ в глаза.

Водолей

Появление язв на деснах может свидетельствовать о стоматите. Повышается кровоточивость десен. Обратитесь за советом к врачу.

Рыбы

Повторяться приступы головной боли. Избегайте стрессовых ситуаций. Не задерживайтесь слишком долго на работе. Раньше ложитесь спать.

Астролог дала прогноз на август и назвала знаки, которым будет везти во всем.