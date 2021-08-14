Варфоломей едет в Україну

Назвали дату и причину визита Вселенского Патриарха Варфоломея. фото: Reuters



Вселенский Патриарх Варфоломей приедет в Украину накануне Дня Независимости.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской православной церкви.

22 августа Патриарх Варфоломей вместе с Митрополитом Епифанием возглавит литургию в Софийском соборе. Действие будет происходить под открытым небом на территории собора.

"Состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два Предстоятели - Вселенский Патриарх Варфоломей и Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний", - говорится в сообщении.

Начало богослужения в 9:00.

К молитве приглашают духовенство и всех верующих. В то же время, в ПЦУ предупреждают, что будут применяться меры безопасности и их нужно учесть.

"Партиарх прибудет в Киев 21 августа. В 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва - доксология - Вселенского Патриарха в Михайловском Златоверхом соборе, - пишет в фейсбук архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

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- Мы благодарим Господа, я с воодушевлением жду визита в Украину в августе, чтобы отпраздновать вместе с украинцами тридцатую годовщину Независимости и Украины. Поэтому мы будем иметь удовольствие и счастье быть снова на святой украинской земле, ставшей христианской благодаря усилиям и миссионерской работе материнской Константинопольской православной церкви, - отметил Варфоломей.

Последний раз Патриарх Варфоломей был в Украине в 2008 году

5 января 2019 Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Томос утвердил канонический автокефальный статус ПЦУ. Она стала одной из 15 поместных православных церквей мира.