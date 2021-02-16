Вакцину от AstraZeneca одобрено

Всемирной организацией здравоохранения было принято применение вакцины против коронавируса, произведенной компанией AstraZeneca.
"Сейчас мы имеем все предпосылки для быстрого распределения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать объемы производства", - сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.
Накануне экспертной группой организации было предоставлено определенные рекомендации по использованию этой вакцины, отметив, что введение 2-х доз вакцины из восьми или двенадцати перерывом может быть предложенной взрослым людям.
Данная вакцина может быть применена в странах, где был обнаружен "южноафриканский" штамм.
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Вакцина AstraZeneca подешевле и проще для распространения по сравнению с препаратами других производителей - компании Pfizer / BioNTech, применение которой ВОЗ одобрила в конце декабря 2020 года.
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