Вакцину от AstraZeneca одобрено

Еще одну вакцину одобрено. Фото: Reuters

Всемирной организацией здравоохранения было принято применение вакцины против коронавируса, произведенной компанией AstraZeneca.

"Сейчас мы имеем все предпосылки для быстрого распределения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать объемы производства", - сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

Накануне экспертной группой организации было предоставлено определенные рекомендации по использованию этой вакцины, отметив, что введение 2-х доз вакцины из восьми или двенадцати перерывом может быть предложенной взрослым людям.

Данная вакцина может быть применена в странах, где был обнаружен "южноафриканский" штамм.

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Вакцина AstraZeneca подешевле и проще для распространения по сравнению с препаратами других производителей - компании Pfizer / BioNTech, применение которой ВОЗ одобрила в конце декабря 2020 года.