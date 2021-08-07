Вакцинальая кампания в Украине бьет рекорды

Продолжается вакцинальная кампания. За минувшие сутки установили новый рекорд прививок: 170 602 человека вакцинировано против Covid-19.

Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

Автор: t.me/mozofficial Назвали статистику вакцинации от Covid-19

Одну дозу получили 101 550 человек полностью иммунизированы - 69 052 человека.

В течение суток работали 911 мобильных бригад, 2705 пунктов прививок и 316 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 4 055 092 человека, из них получили одну дозу - 4 055 090 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 353 218 человека, в том числе из них двое получили одну дозу за рубежом.

Всего проведено 6 408 308 прививок.

5 августа в Украине против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей - 167 383 человека. Из них одну дозу получили 98 447 человек полностью иммунизированы - 68 936, сообщают в Минздраве