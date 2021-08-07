Вакцинальая кампания в Украине бьет рекорды

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 738
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 2332
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 270
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 405
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 2044
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 9522
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
1 Просмотров: 891
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
Просмотров: 981
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 846
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 612
Фото
Все фото
26
10
3
14
4
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
7 августа день ангела у владельцев самых популярных имен в мире
7 августа день ангела у владельцев самых популярных имен в мире
Замеченного на украинском курорте крокодила нашли мертвым
Замеченного на украинском курорте крокодила нашли мертвым
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
В оздоровительном лагере детей кормили гнилыми огурцами и булками с муравьями
В оздоровительном лагере детей кормили гнилыми огурцами и булками с муравьями
Видео
Все видео
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
В Одессе хотят снести уникальное здание
В Одессе хотят снести уникальное здание
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
Интервью
1/5
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 234
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 846
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 342
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1944
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1548
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 августа 2021
Просмотров: 279
Немає синергії
Над ним знову насміялися, принизили. І знову… сказати б, дівчата, але обидві – колеги, керівники європейських країн. Він тиждень не ...
суббота, 07 августа 2021 10:13

Вакцинальая кампания в Украине бьет рекорды

  Комментировать

Продолжается вакцинальная кампания. За минувшие сутки установили новый рекорд прививок: 170 602 человека вакцинировано против Covid-19.

Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

Автор: t.me/mozofficial
  Назвали статистику вакцинации от Covid-19
Назвали статистику вакцинации от Covid-19

Одну дозу получили 101 550 человек полностью иммунизированы - 69 052 человека.

В течение суток работали 911 мобильных бригад, 2705 пунктов прививок и 316 центров вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали 5 регионов Украины с самой высокой заболеваемостью Covid-19

С начала прививочной кампании привиты 4 055 092 человека, из них получили одну дозу - 4 055 090 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 353 218 человека, в том числе из них двое получили одну дозу за рубежом.

Всего проведено 6 408 308 прививок.

5 августа в Украине против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей - 167 383 человека.

Из них одну дозу получили 98 447 человек полностью иммунизированы - 68 936, сообщают в Минздраве

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вакцинальая кампания в Украине бьет рекорды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Взорвали американские посольства

"Аль-Каида" подорвала посольства США в странах Африки

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 27696
Серебряная призёрша Олимпиады рассказала о самом экстремальном сексе в жизни
Серебряная призёрша Олимпиады рассказала о самом экстремальном сексе в жизни Просмотров: 13950
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
14
 Просмотров: 9522
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 7362
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 7218
Общество
"Мы всю историю были злыднями" - что должна сделать Украина, чтобы стать успешной
"Мы всю историю были злыднями" - что должна сделать Украина, чтобы стать успешной
5
 Просмотров: 162
Назвали 5 регионов Украины с самой высокой заболеваемостью Covid-19
Назвали 5 регионов Украины с самой высокой заболеваемостью Covid-19 Просмотров: 243
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
26
 Просмотров: 243
Гороскоп на 7 августа: на кого ждуть новые возможности
Гороскоп на 7 августа: на кого ждуть новые возможности
 Просмотров: 810
Народные приметы 7 августа - сегодня угадывали, какой будет зима
Народные приметы 7 августа - сегодня угадывали, какой будет зима Просмотров: 369
Больше всего комментируют
9
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
7
Разоблачили рэкетиров, среди которых правоохранители и члены Нацкорпуса
4
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
2
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Голосов: 56898
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть