Вакцинацию педагогов от Covid-19 проведут до начала нового учебного года

Министр здравоохранения Максим Степанов: "Мы должны сделать вакцинацию педагогов до начала нового учебного года"

Учителям дадут возможность провести вакцинацию от коронавируса до начала нового учебного года.

Такую информацию подтвердили премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос народного депутата, председателя депутатской группы "Довіра" Олега Кулинича.

"Согласно плану вакцинации, вакцинация педагогов запланирована лишь на сентябрь-октябрь. Но это как минимум нелогично, потому что учителям надо дать возможность вакцинироваться до начала нового учебного года", - отметил Олег Кулинич.

Поэтому депутат поставил вопрос о том, будет ли пересматриваться очередность вакцинации для педагогов.

"Конечно, сентябрь-октябрь - это слишком далеко, хочу вас заверить, что это начнется скорее", - отметил Денис Шмыгаль.

Эту информацию подтвердил и министр здравоохранения Максим Степанов.

"То, что касается педагогов, мы должны это сделать до начала нового учебного года", - заверил Степанов, добавив, что как только в страну поступят новые объемы вакцины, к процессу вакцинации будут привлечены и педагоги.

Напомним, что 25 февраля председатель депутатской группы "Довіра" Олег Кулинич направил обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру здравоохранения Максиму Степанову о проведении вакцинации от Covid-19 для работников образования. "Процесс вакцинации является абсолютно добровольным. Никакого принуждения со стороны государства здесь нет и быть не может. Но возможность вакцинироваться всем желающим должна быть обязательно обеспечена государством. Тем более, это должно быть сделано для тех групп лиц, которые в силу своей профессии постоянно контактируют с большим количеством людей. Поэтому убежден в необходимости предоставить возможность педагогам вакцинироваться в первую очередь", - отметил депутат в Facebook, комментируя свое обращение.