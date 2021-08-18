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среда, 18 августа 2021 23:31

Вакцинация защитит от смерти в результате штамма "Дельта" Covid-19 - ВОЗ

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Вакцинация защитит от смерти в результате штамма &quot;Дельта&quot; Covid-19 - ВОЗ
Рассказали, что защитит от штамма "Дельта". Фото: Reuters

Вакцинация помогает предотвратить тяжелое течение или смерть при инфицировании "дельта" -штамом Covid-19.

"Если вы посмотрите на статистику тяжелого течения заболевания, госпитализаций и смертей от Covid-19, то совершенно точно, что вакцины предотвращают рост таких случаев", - заявила главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан на брифинге организаци, описывая влияние иммунизации на коронавирусную инфекцию.

Ее поддержала экспертка ВОЗ Мария ван Керкхове, которая рассказала, что в регионах с высоким процентом заражения "дельта"-вариантом больше страдает невакцинированное население.

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В Украине людям прививки предлагают бесплатно смотреть неделю фильмы и сериалы на MEGOGO. Если человек вакцинировался хотя бы одной дозой, то медиасервис дарит семь дней подписки "Кино +".

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