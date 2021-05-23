Вакцинация в Украине: где больше всего прививок за сутки

За прошедшие сутки в некоторых областях не сделали ни одной прививки. Фото: zn.ua

За последние сутки в Украине вакцинировали 3503 человека.

Из них первую дозу ковид-вакцины получили 1022 человека, вторую - 2 481. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В течение суток работали 89 мобильных бригад и 144 пункта прививки.

Всего с начала кампании по иммунизации привили 978 033 украинцев. Из них получили одну дозу - 978 031 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 74 783 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: в каких областях больше всего больных

За минувшие сутки больше всего прививок сделали в Киеве (234) и Одесской области (190).

Ни одной прививки не сделали в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Черкасской областях.

Количество прививок в сутки:

- Киев - 234

- Винницкая область - 0

- Волынская область - 10

- Днепропетровская область - 0

- Донецкая область - 40

- Житомирская область - 61

- Закарпатская область - 19

- Запорожская область - 0

- Ивано-Франковская - 0

- Киевская область - 107

- Кировоградская область - 30

- Луганская область - 20

- Львовская область - 42

- Николаевская область - 49

- Одесская область - 190

- Полтавская область - 14

- Ровенская область - 11

- Сумская область - 18

- Тернопольская область - 54

- Харьковская область - 43

- Херсонская область - 1

- Хмельницкая область - 19

- Черкасская область - 0

- Черновицкая область - 59

- Черниговская область - 1.

За последние сутки в Украине обнаружили 2533 новых больных коронавирусом. Из них детей - 153, медработников - 31. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.