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воскресенье, 23 мая 2021 13:26

Вакцинация в Украине: где больше всего прививок за сутки

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Вакцинация в Украине: где больше всего прививок за сутки
За прошедшие сутки в некоторых областях не сделали ни одной прививки. Фото: zn.ua

За последние сутки в Украине вакцинировали 3503 человека.

Из них первую дозу ковид-вакцины получили 1022 человека, вторую - 2 481. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В течение суток работали 89 мобильных бригад и 144 пункта прививки.

Всего с начала кампании по иммунизации привили 978 033 украинцев. Из них получили одну дозу - 978 031 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 74 783 человека.

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За минувшие сутки больше всего прививок сделали в Киеве (234) и Одесской области (190).

Ни одной прививки не сделали в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Черкасской областях.

Количество прививок в сутки:

- Киев - 234
- Винницкая область - 0
- Волынская область - 10
- Днепропетровская область - 0
- Донецкая область - 40
- Житомирская область - 61
- Закарпатская область - 19
- Запорожская область - 0
- Ивано-Франковская - 0
- Киевская область - 107
- Кировоградская область - 30
- Луганская область - 20
- Львовская область - 42
- Николаевская область - 49
- Одесская область - 190
- Полтавская область - 14
- Ровенская область - 11
- Сумская область - 18
- Тернопольская область - 54
- Харьковская область - 43
- Херсонская область - 1
- Хмельницкая область - 19
- Черкасская область - 0
- Черновицкая область - 59
- Черниговская область - 1.

За последние сутки в Украине обнаружили 2533 новых больных коронавирусом. Из них детей - 153, медработников - 31. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

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