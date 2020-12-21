Вакцинация может стать требованием для въезда в ЕС

Свидетельство о вакцинации может быть пропуском в Евросоюз. Фото: pixabay

В будущем документ о вакцинации от коронавируса не исключено, что станет требованием для въезда в Европейский Союз.

Для начала стоит получить первые результаты вакцинации в странах-членах Евросоюза, рассказал представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

По его словам, после данных о вакцинации в ЕС можно говорить о том, надо ли сделать обязательным требованием для въезда украинцев предоставления сертификата о вакцинации.

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"Я не исключаю, что именно это и будет один из главных элементов для того, чтобы представители и граждане 3-х стран находились на территории Европейского Союза. Не исключаю, потому что в принципе, что тогда должно лежать в основе, кроме уровня заболеваемости и, конечно, вида о том, что ты вакцинирован сертифицированной вакциной для государств-членов ЕС", - сказал Точицкий.

Перспективы внедрения электронных сертификатов вакцинации изучают во Всемирной организации здравоохранения. Эти сертификаты могут использоваться во время путешествий, рассказал медицинский эксперт ВОЗ, пишет Reuters. В организации рекомендуют воздержаться от использования так называемых паспортов иммунитета для пациентов, которые переболели коронавирусом.