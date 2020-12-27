Вакцина от Covid-19 появится в Украине сначала в государственных клиниках

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В Украине вакцина против Covid-19 появится сначала в государственных клиниках.

"Я не верю в то, что у частников это может появиться раньше, чем у государства. Потому что для любого производителя даже количество в тысячу доз, которое может заказать частная клиника, - для них это ничто, им это неинтересно", рассказала в эфире телеканала "Украина 24" эксперт группы экспертов Минздрава, заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца Ирина Колесникова.

Она пояснила, что производители вакцины заинтересованы прежде всего в крупных партиях, которые могут заказывать именно государственные структуры.

"Это могут быть дистрибьюторы, но дистрибьюторы официальные так же отвечают за качество препарата, как отвечает государство. И препарат - хоть для частной, хоть для государственной клиники - будет лететь одним самолетом, и он попадет на один и тот же таможенный склад. И условия хранения будут абсолютно одинаковы. Далее судьба препарата на совести дистрибьютора и на совести того предпринимателя, который осуществляет хозяйственную деятельность по медицинской практике, который будет получать от дистрибьютора эту вакцину. Но это не будет раньше, чем это будет у государства", - пояснила она.

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Украина, чтобы следить за поставкой вакцин, имеет два национальных органа контроля – экспертный центр Минздрава и государственную службу лекарственных средств.

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer добились в третьей фазе испытаний вакцины высокого показателя эффективности. Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.