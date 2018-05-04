В "Жулянах" торгуют российскими сувенирами

 
Ексклюзивы
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1449
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 5436
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2547
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1764
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3960
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1125
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 576
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2277
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Фото
Все фото
5
5
5
5
4
Переселенцы создали социальный театр
Переселенцы создали социальный театр
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Точность и надежность: рассказали интересные подробности о новом грозном оружии Украины
Точность и надежность: рассказали интересные подробности о новом грозном оружии Украины
Появились фото нападавших на бойца АТО в Киеве
Появились фото нападавших на бойца АТО в Киеве
Боевики начинили каску взрывчаткой и казнили пленного
Боевики начинили каску взрывчаткой и казнили пленного
Видео
Все видео
Наноремонт - асфальт укладывали в огромные лужи
Наноремонт - асфальт укладывали в огромные лужи
Иностранцы в шоке: "Антонов" показал полет гиганта "Руслана"
Иностранцы в шоке: "Антонов" показал полет гиганта "Руслана"
"Британский Форрест Гамп" прибыл в Украину ставить мировой рекорд и похвалил наши дороги
"Британский Форрест Гамп" прибыл в Украину ставить мировой рекорд и похвалил наши дороги
Сезон начался: показали, какой вред наносят черные копатели янтаря
Сезон начался: показали, какой вред наносят черные копатели янтаря
Показали испытания усовершенствованного боевого модуля "Дуплет"
Показали испытания усовершенствованного боевого модуля "Дуплет"
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1449
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3960
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5886
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 747
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8775
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 мая 2018
Просмотров: 423
Варіації
Коли садиш город, день вимірюється не годинами, а тільки запасом твоїх сил і площею землі, яку тобі треба довести до ума до вечора: викопай, закопай, ...
пятница, 04 мая 2018 07:41

В "Жулянах" торгуют российскими сувенирами

  Комментировать

В аэропорту имени Сикорского (Жуляны) в качестве сувениров продаются российские матрешки. Об этом в Facebook написал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий и выложил соответствующее фото.

"Жуляны. Какая гадость", - подписал фотографию автор.

Автор: Facebook Алексея Голобуцкого
  Сеть взбудоражило фото российских сувениров в киевском аэропорту
Сеть взбудоражило фото российских сувениров в киевском аэропорту

Пост вызвал бурную реакцию пользователей сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда исчезнут российские банки в Украине

"Фу! Это просто извращение !!!", "Страшная гадость. А еще противнее, что это покупают", "Во Львове тоже такого" добра "хватает ((", "Украинцы в животе? Это намек, как РФ хочет Украина сожрать "," Это что? Та Матрьоха злопала украинцев? Не подавилась? Фууу, гадость! Вот как назвать тех бизнесменов, которые ни ухом, ни рылом не слышали, что сейчас матрешки-символ кцп..Привозять и торгуют этим дерьмом, а тупые овцы это покупают .. Если бы во время войны привозили в союз гитлеровские символы и торговали ими, что бы за это было? ", - пишут пользователи в комментариях к фото.

В супермаркете Киева заметили пророссийские украшения к Пасхе. На витринах - наклейки на яйца с изображением матрешек - традиционного символа РФ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В "Жулянах" торгуют российскими сувенирами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

В лесу обнаружили тело мужчины, которого искали 10 суток

Царская семья дала на выкуп Шевченко 1 тыс. рублей

На месте засохших сакур высадят новые

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 157622
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 92940
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 76785
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 50453
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
6
 Просмотров: 26622
Общество
В Украину не пустили россиян с георгиевскими лентами
В Украину не пустили россиян с георгиевскими лентами Просмотров: 558
Представительница "Правого сектора" объяснила свое высказывание о "жидах"
Представительница "Правого сектора" объяснила свое высказывание о "жидах" Просмотров: 2880
"Вся суть - в человеческом материале. Нужно менять себя" - самое интересное в журнале "Країна"
"Вся суть - в человеческом материале. Нужно менять себя" - самое интересное в журнале "Країна" Просмотров: 54
Вакцинация в Украине: календарь прививок планируют изменить
Вакцинация в Украине: календарь прививок планируют изменить Просмотров: 153
Не ожидается никаких осадков: Украину окутает летняя жара
Не ожидается никаких осадков: Украину окутает летняя жара Просмотров: 297
Больше всего комментируют
10
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
8
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
6
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
4
Новая почта судится с Нацбанком
Голосов: 16030
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua