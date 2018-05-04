В "Жулянах" торгуют российскими сувенирами

В аэропорту имени Сикорского (Жуляны) в качестве сувениров продаются российские матрешки. Об этом в Facebook написал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий и выложил соответствующее фото.

"Жуляны. Какая гадость", - подписал фотографию автор.

Автор: Facebook Алексея Голобуцкого Сеть взбудоражило фото российских сувениров в киевском аэропорту

Пост вызвал бурную реакцию пользователей сети.

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"Фу! Это просто извращение !!!", "Страшная гадость. А еще противнее, что это покупают", "Во Львове тоже такого" добра "хватает ((", "Украинцы в животе? Это намек, как РФ хочет Украина сожрать "," Это что? Та Матрьоха злопала украинцев? Не подавилась? Фууу, гадость! Вот как назвать тех бизнесменов, которые ни ухом, ни рылом не слышали, что сейчас матрешки-символ кцп..Привозять и торгуют этим дерьмом, а тупые овцы это покупают .. Если бы во время войны привозили в союз гитлеровские символы и торговали ими, что бы за это было? ", - пишут пользователи в комментариях к фото.

В супермаркете Киева заметили пророссийские украшения к Пасхе. На витринах - наклейки на яйца с изображением матрешек - традиционного символа РФ.