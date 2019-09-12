В зоне отчуждения туристов катать на корабле и позволят рыбалку

В зоне отчуждения для туристов разработали интересные и безопасные маршруты. Фото: tsn.ua

В Чернобыльской зоне могут заработать несколько водных туристических маршрутов.

Глава Госагентства Украины по управлению Зоной отчуждения Виталий Петрук рассказал об интересных и безопасных места на реке Припять.

Планируется, что уже в ближайшее время по Припяти будет ходить небольшой корабль с туристами. Кроме этого, могут быть экскурсии на байдарках.

"Когда идешь по Днепру - это широкая водная гладь, в Припяти - пейзажи. Там есть очень симпатичные острова, которые не похожи друг на друга. Где-то все заросло березами, где-то вас встречают птицы. Прекрасное украинское Полесье. Также, у берегов можно увидеть остатки барж. Но мы понимаем, что людей интересует не только река, но и город Припять, другие объекты", - говорит Петрук.

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Для удобства и безопасности посетителей, сделают причалы.

"Основную опасность представляет не вода, а берег, земля, в которой содержатся радиоактивные вещества. Будет радиометрический контроль. Уже разработано несколько маршрутов. Сейчас утверждаем план внедрения этой инициативы. По 18 сентября все должно быть готово", - рассказывает Виталий Петрук.

По его словам, ученые уже провели исследовательскую экспедицию, которая обнаружила потенциально опасные объекты.

"Есть предположение, что в затопленных баржах остается топливо и опасения, что оно может попасть в реку. Этот вопрос будет изучен дополнительно. Также рассматривается вопрос и о возможности рыбалки в Припяти. Мы не рассматриваем этот вопрос с точки зрения промышленного лова. Для спортивной рыбалки нужно внести некоторые изменения в нормативно-правовые акты", - говорит глава управления Зоной отчуждения.

В Чернобыльской зоне зацвели розовые водяные лилии. В комментариях написали, что цветы прячутся под большими листьями и чтобы увидеть их, нужно заглядывать под него.