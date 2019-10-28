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понедельник, 28 октября 2019 21:10

В зоне отчуждения ЧАЭС задержали сталкеров из России

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  Правоохранители задержали в зоне отчуждения группу сталкеров. Фото: Нацполиция
Правоохранители задержали в зоне отчуждения группу сталкеров. Фото: Нацполиция

В зоне отчуждения ЧАЭС задержали группу сталкеров, среди которых было двое россиян.

"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, совместно с пограничниками, вблизи отселенного города Припять было обнаружено семь сталкеров: 19-летний житель Житомирской области, 22-летний житель Киевской области, 27-летний житель Киева, жители Запорожья 25 и 26 лет и двое россиян 24 и 33 лет, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - об этом сообщает Нацполиции Киевской области.

На задержанных составили админпротоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Также правоохранители направили представление в отношении граждан РФ в Государственную миграционную службу о сокращении срока пребывания иностранцев в Украине.

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В 2018 году Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения не захоронили радиоактивные отходы с ЧАЭС и не построило ни одного объекта по захоронению радиоактивных отходов, хотя деньги на это выделялись.

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