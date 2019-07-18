В Житомире выявлена связь Зе-кандидата с Розенблатом и Гладковским

Фото: Dailymotion

Чиновник был арестован НАБУ и подозревался в хищении 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны в компании "Трейд Коммодити", которую связывали с соратником Петра Порошенко Александром Грановским.

Как свидетельствуют сообщения СМИ, сначала на поруки Павловского предлагали взять Борислав Розенблат и Олег Гладковский, но потом генерал был отпущен под личное поручительство 2 военнослужащих, одним из которых был сегодняшний кандидат от "Слуги народа" Игорь Герасименко.

В частности, 12 октября 2017 на судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю министра года прибыли тогдашний заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и народный депутат Борислав Розенблат. Они заявили, что готовы взять на поруки подозреваемого в крупной растрате чиновника. Но суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

9 ноября 2017 Апелляционный суд Киева отменил домашний арест Игоря Павловского и отпустил его под личное поручительство двух известных военнослужащих из АТО - Александра Порхуна и Игоря Герасименко.

Напомним, СМИ уже сообщали о связи житомирского кандидата от "Слуги народа" Игоря Герасименко с Бориславом Розенблатом. Согласно этим сообщениям, руководителем предвыборного штаба Игоря Герасименко на текущих парламентских выборах был назначен двоюродный брат Борислава Розенблатта - бывший заместитель мэра Житомира Матвей Хренов. Еще одним руководителем кампании Герасименко является бизнес-партнер Розенблатта - владелец рекламного агентства Ростмедиа Евгений Яремчук. Хренов и Яремчук возглавляют соответственно житомирскую городскую и областную партийные организации "Слуги народа" и являются доверенными лицами Владимира Зеленского.