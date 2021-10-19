В Житомире усиливают карантин

В Житомире ввели ограничения красной зоны. Фото: Reuters

В Житомире с 23 октября вводят дополнительные ограничения.

Их приняли на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает УНІАН.

"Все показатели свидетельствуют о том, что мы перейдем в красную зону в течение нескольких дней. Для этого мы собрали такую ​​предупредительную комиссию, чтобы бизнес смог подготовиться к переходу Житомира в красную зону", - сказала первая заместитель мэра Житомира Светлана Ольшанская.

Директор юридического департамента Житомирского горсовета Евгений Черныш пояснил, что с 23 октября работу продовольственных и непродовольственных рынков, торговых центров и сферы услуг позволят из расчета один человек на 10 кв. м, не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2 м.

100% работников рынков обязательно должны иметь сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты, сделанные не позднее чем за 72 ч.

Заведения питания должны иметь не более 50% заполненности из расчета не более, чем четыре человека за столом на расстоянии 2 м между столами. Все работники должны вакцинироваться или сделать тест. Заведения смогут работать с 06:00 до 23:00.

Все работники отелей и хостелов должны вакцинироваться или сделать тест.

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Школы смогут работать только при условии 100% вакцинации всех работников.

"Начальная школа и садики будут работать. Вопрос стоит перед нашими школами, ведь условие постановления - вакцинированных 100 процентов работников. К большому сожалению, у нас сегодня только два учреждения образования имеют 100 процентов вакцинации, поэтому есть еще время, условно говоря, подготовиться. С 23 октября у нас объявлены каникулы, а дальше мы будем смотреть по ситуации, ведь она стремительно меняется, практически каждый день", - сказала заместитель мэра Житомира Мария Мисюрова.

Херсонская область первой в Украине попала в красную зону карантина. Жесткие ограничения там начали действовать с 15 октября. По состоянию на 19 октября в красной зоне находятся еще четыре области. В зоне риска также Киев. Там уже 70% заполненных мест в больницах. Этого достаточно, чтобы местные власти объявили в городе красную зону.