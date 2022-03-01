В Житомире сотни людей швыряли "коктейль Молотова" в "российские танки"

В Житомире прошли учения по использованию "коктейля Молотова" под названием "Как сжечь российский танк".

В них приняли участие сотни горожан, сообщает пресс-служба городского совета.

"Житомир не сдадим. Сотни житомирян и житомирянок прошли учения "Как сжечь российский танк", - говорится в сообщении.

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Накануне эти учения анонсировал городской голова Сергей Сухомлин. По его словам, они ориентированы на бойцов территориальной обороны и всех небезразличных граждан.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.