В желтой зоне усилят карантинные ограничения

Кабмин изменяет правила в желтой зоне. Фото: Pexels

Кабмин изменяет правила для желтой зоны карантина.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства, передает Gazeta.ua.

"Сегодня утвердим решение об изменении условий адаптивного карантина, которым будут ужесточены требования по вакцинации в "желтых" зонах карантина", - сказал Шмигаль.

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Бизнес и общественные учреждения смогут работать только при вакцинации одной дозой всего персонала. Или при наличии сертификата об излечении. Сертификат должны иметь и посетители.

Желтый сертификат действует 30 дней вместо 120. Сертификаты будут считывать через приложение "Дія", а не только визуально проверять наличие.

Штраф за ненадлежащую проверку - от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.

В Украине сократили желтую зону карантинных ограничений. В этой зоне снова две области - Кировоградская и Тернопольская.