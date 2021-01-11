В заповеднике массово погибли редкие птицы - фото

В Херсонской области в заповеднике "Аскания-Нова" погибли 185 серых журавлей.
Этот вид птиц занесен в Красную книгу Украины, сообщили в пресс-службе Нацполиции Херсонской области.
Следователи уже открыли уголовное производство и начали досудебное расследование.
По версии правоохранителей, птицы могли отравиться зерном, которое фермеры обработали химикатами на окружающих полях для борьбы с грызунами.
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Тест на коронавирус теперь можно сделать в учреждениях первичной медицинской помощи. Медико-санитарные центры смогут создать совместные мобильные бригады.
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