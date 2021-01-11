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понедельник, 11 января 2021 16:16

В заповеднике массово погибли редкие птицы - фото

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В Херсонской области в заповеднике "Аскания-Нова" погибли 185 серых журавлей.

Автор: Виктор Гавриленко
  Следователи начали досудебное расследование.
Следователи начали досудебное расследование.

Этот вид птиц занесен в Красную книгу Украины, сообщили в пресс-службе Нацполиции Херсонской области.

Следователи уже открыли уголовное производство и начали досудебное расследование.

По версии правоохранителей, птицы могли отравиться зерном, которое фермеры обработали химикатами на окружающих полях для борьбы с грызунами.

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Тест на коронавирус теперь можно сделать в учреждениях первичной медицинской помощи. Медико-санитарные центры смогут создать совместные мобильные бригады.

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