В Запорожской области жители сняли на видео редкое природное явление

Жители Запорожской области стали свидетелями редкого природного явления. Фото: Facebook

В Запорожской области жители сняли на видео редкое для этих мест Украины природное явление - смерч.

Огромная воронка возникла накануне грозы и достигала в высоту сотни метров. Соответствующее видео опубликовали очевидецы в Facebook.

К счастью, смерч, который изрядно напугал местных жителей, не причинил разрушений и жертв.

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Семьям, пострадавшим от пожаров в Овручскому районе Житомирской области, правительство выделило 11200000 грн. Деньги пойдут на покупку жилья для погорельцев, сообщили в Кабмине.