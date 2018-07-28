В Запорожской области спасатели эвакуировали 20 автомобилей с туристами

Служба ДСНС спасала туристов на Обиточной косе. Фото: Leopolis

Мощный ливень в Запорожской области размыл популярную курортную зону на Азовском море - Обиточную косу в районе города Приморск.

В результате этого отрезанными от суши оказались около 70 отдыхающих и 30 автомобилей. Об этом со ссылкой на спикера главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожской области Юлию Барышеву сообщает "Интерфакс-Украина".

Спасатели с помощью спецтехники вывезли из зоны подтопления на косе Обиточной на автодорогу 20 автомобилей. Остальные отдыхающих от эвакуации отказались.

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"При этом спасатели проводят мониторинг ситуации на косе, и в случае ухудшения обстановки готовы прийти на помощь отдыхающим", - отметила Барышева.

Несколько дней в Киеве идут дожди. Так, 25 июля в городе прошел ливень. В нескольких районах столицы был град. За 3 часа выпала трехмесячная норма осадков. Дренажные системы не справлялись с большим количеством воды. Затопило улицы, дороги и подземные переходы.