В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ

ЗАЗ начал собирать российские автомобили. Фото: Главком

На Запорожском автомобильном заводе началось производство российских автомобилей Lada.

Крупнейший в России производитель автомобилей "АвтоВАЗ" начал полномасштабное наступление на украинский рынок: россияне привезли последние новинки и запустили совершенно новый сайт. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Главком.

ЗАЗ принадлежит корпорации "Укравто" бизнесмена Тариэла Васадзе. Также Васадзе является основателем и совладельцем "Укравтоваз" - компании, которая является официальным импортером автомобилей Lada в Украине. В пресс-службе "Укравто" не стали опровергать факт развертывания производства российских автомобилей.

"Уже много лет идут переговоры с различными производителями. В существующей нестабильной ситуации прийти к каким-то финальным договоренностям не удалось. Сейчас решаются рабочие вопросы, проводится тестирование технологических возможностей производства ЗАЗа, аудит качества. После завершения всех необходимых процедур подготовки и выводов аудита можно будет говорить о определенных деталях", - ответили изданию в пресс-службе "Укравто".

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То, что сейчас производство находится в тестовом режиме, подтвердил и один из дилеров "Лады". По его словам, в салоны уже завезли пробную партию Lada Largus (бюджетный универсал, построенный на базе Renault Logan), собранную в Запорожье. В автосалоне убеждены, что и дальше будут получать "Лады" отечественного производства.

Издание напоминает, что в 2017 году российский бренд начал позиционироваться как одна из марок группы Renault. А уже в следующем году французы встретились с тогдашним премьер-министром Владимиром Гройсманом. Он утверждал, что Renault заинтересована в производстве в Украине. Но никакой конкретики по этому поводу не было. Французы, в свою очередь, вообще не комментировали эту встречу.

Следующие новости о Renault, связанные с производством в Украине, появились уже осенью этого года. Украинские СМИ сообщили, что в Запорожье могут начать собирать кроссовер Renault Arkana. Однако, эта информация так и не подтвердилась. Но в "Укравто" признали, что ведут переговоры о совместном проекте с Renault.

Война в Украину попала в список 10 главных конфликтов мира, за которым нужно следить в 2020 году, - по версии американского издания Foreign Policy.