В ВСУ обнаружили 59 новых больных коронавирусом

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. Фото: reuters

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 59 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19, в общем болеют 545 человек. Об этом сообщает пресс служба командования Медицинских Сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 22 августа во Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19 болеют 545 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 873 человека, летальных случаев - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 896 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 153 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания", - говорится в сообщении.

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На лечении в учреждениях здравоохранения находятся 12 человек, а на лечении дома, под наблюдением медицинской службы, - 47 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

За сутки количество больных коронавирусом увеличилось в Украине почти на 2,3 тысячи.