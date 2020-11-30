В ВОЗ заявили об уменьшении количества случаев заражения Covid-19

Впервые с сентября зафиксировали снижение количества новых случаев Covid-19. Фото: Proherk

Впервые с сентября Всемирная организация здравоохранения зафиксировала снижение количества новых случаев Covid-19 в мире.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус во время брифинга, передает "РБК-Украина".

"На прошлой неделе количество новых выявленных случаев по всему миру впервые с сентября сократилось. Это связано с сокращением числа случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в последние недели", - сказал он.

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При этом глава ВОЗ призвал во время новогодних праздников проявить ответственность и принять все меры, чтобы не допустить новой вспышки заболевания.

Более 60% украинцев считают, что власть не сможет справиться с эпидемией коронавируса без помощи других государств.