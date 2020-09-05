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суббота, 05 сентября 2020 05:31

В ВОЗ сообщили кто получит вакцину от коронавируса в первую очередь

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В ВОЗ сообщили кто получит вакцину от коронавируса в первую очередь
Кто должен получить вакцину в первую очередь? Фото: Reuters

Будущую вакцину от коронавируса должны в первую очередь применять среди определенных групп населения по всему миру.

Прежде всего необходимо вакцинировать работников ключевых сфер общества и лиц, которым грозит повышенный риск заболевания, включая пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в Twitter.

По мнению Гебреесуса, давать вакцину всему населению в некоторых странах нецелесообразно. Он уверен, что "национализм" в этом вопросе продолжит пандемию Covid-19, а не сократит.

Он добавил, что восстановление мировой экономики будет под угрозой, если коронавирус продолжит свирепствовать в странах с низким и средним уровнем дохода.

"Первоочередной приоритет - вакцинация определенных групп во всех странах, чем всего населения в некоторых странах. Это не просто моральный императив или императив в области здравоохранения, а также экономический императив", - отметил он.

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Напомним, США не будут участвовать в международной разработке вакцины от коронавируса нового типа Covid-19.

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