В ВОЗ раскрыли три условия для преодоления Covid-19

Коронавирус можно преодолеть тремя методами. Фото: Reuters

В ВООЗ рассказали, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус назвал три главных условия, рассказал во время выступления на открытии Всемирной конференции здравоохранения, сообщает Twitter-страница главы ВОЗ.

По словам Гебреисуса, преодолеть пандемию коронавируса в мире удастся лишь тогда, когда:

поставка вакцин от Covid-19 по механизму COVAX будет приоритетом;

страны "Большой двадцатки" выполнят обязательства по распределению вакцин;

разработчики поделятся технологиями и лицензиями, а право интеллектуальной собственности отменят.

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В настоящее время около 2,3 млн украинцев переболели коронавирусом. Большинство из них остро почувствовали постковидный синдром. Даже после отрицательного результата теста на коронавирус такие пациенты длительное время не могут вернуться к привычному ритму жизни. Их мучают слабость, проблемы с сердцем, боль в суставах. Становится труднее дышать, есть и двигаться. А даже легкая работа не на шутку утомительно.