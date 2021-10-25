В ВОЗ раскрыли три условия для преодоления Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
Просмотров: 198
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 1314
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1305
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1584
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 5994
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 495
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4158
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 774
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3862
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
1 Просмотров: 1368
Фото
Все фото
12
10
12
9
3
&quot;Кремль перекрыл кислород&quot;: украинцы принесли &quot;трупы&quot; под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Влюбленные пингвины &quot;атаковали&quot; украинских полярников: фото брачных страстей
Влюбленные пингвины "атаковали" украинских полярников: фото брачных страстей
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
От Шкиряка до Вятровича: в сети распространяется флешмоб о вакцинации
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из &quot;Один дома&quot;
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из "Один дома"
Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
Видео
Все видео
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Интервью
1/5
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 648
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2448
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1620
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5445
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 октября 2021
Просмотров: 387
Тягловий кінь буденності
Життя вимагає усталених правил і розміреності. Інакше нічого не вийде. Інакше з асоціальної тварини з важкопрогнозованим розладом ти перетворишся на ...
понедельник, 25 октября 2021 22:36

В ВОЗ раскрыли три условия для преодоления Covid-19

  Комментировать
В ВОЗ раскрыли три условия для преодоления Covid-19
Коронавирус можно преодолеть тремя методами. Фото: Reuters

В ВООЗ рассказали, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус назвал три главных условия, рассказал во время выступления на открытии Всемирной конференции здравоохранения, сообщает Twitter-страница главы ВОЗ.

По словам Гебреисуса, преодолеть пандемию коронавируса в мире удастся лишь тогда, когда:

поставка вакцин от Covid-19 по механизму COVAX будет приоритетом;

страны "Большой двадцатки" выполнят обязательства по распределению вакцин;

разработчики поделятся технологиями и лицензиями, а право интеллектуальной собственности отменят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину оставят в списке безопасных для ЕС стран - СМИ

В настоящее время около 2,3 млн украинцев переболели коронавирусом. Большинство из них остро почувствовали постковидный синдром. Даже после отрицательного результата теста на коронавирус такие пациенты длительное время не могут вернуться к привычному ритму жизни. Их мучают слабость, проблемы с сердцем, боль в суставах. Становится труднее дышать, есть и двигаться. А даже легкая работа не на шутку утомительно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ВОЗ раскрыли три условия для преодоления Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
октября

Родители-пасторы и побег из дома: неожиданные факты из жизни именинницы Кэти Перри

"Слуги" проиграли, но выход нашли:Украину всколыхнули местные выборы

Усик вернул титулы Кличко в Украину

Сын убитой королевы стал великим правителем

Самое читаемое
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице Просмотров: 32248
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
 Просмотров: 11430
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
 Просмотров: 10233
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
Голая Анна Саливанчук прикрылась тюлем и рассудила о страхе осуждения
5
 Просмотров: 7263
Умер российский миллиардер. Он требовал убрать его из списка приближенных к Путину
Умер российский миллиардер. Он требовал убрать его из списка приближенных к Путину Просмотров: 4716
Общество
Еще одна область может завтра перейти в красную зону
Еще одна область может завтра перейти в красную зону Просмотров: 333
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
 Просмотров: 198
Украину оставят в списке безопасных для ЕС стран - СМИ
Украину оставят в списке безопасных для ЕС стран - СМИ Просмотров: 99
Ветер и ночные морозы: синоптики обновили прогноз
Ветер и ночные морозы: синоптики обновили прогноз Просмотров: 423
Правительство обновило правила для велосипедистов
Правительство обновило правила для велосипедистов Просмотров: 414
Больше всего комментируют
42
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
10
Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине
8
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
5
"Я за жесткую президентскую республику" - Данилов
1
В Европе могут принять запуск "Северного потока-2" без сертификации - Зеркаль
Голосов: 57331
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть