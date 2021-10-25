В ВОЗ раскрыли три условия для преодоления Covid-19

В ВООЗ рассказали, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус назвал три главных условия, рассказал во время выступления на открытии Всемирной конференции здравоохранения, сообщает Twitter-страница главы ВОЗ.
По словам Гебреисуса, преодолеть пандемию коронавируса в мире удастся лишь тогда, когда:
поставка вакцин от Covid-19 по механизму COVAX будет приоритетом;
страны "Большой двадцатки" выполнят обязательства по распределению вакцин;
разработчики поделятся технологиями и лицензиями, а право интеллектуальной собственности отменят.
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В настоящее время около 2,3 млн украинцев переболели коронавирусом. Большинство из них остро почувствовали постковидный синдром. Даже после отрицательного результата теста на коронавирус такие пациенты длительное время не могут вернуться к привычному ритму жизни. Их мучают слабость, проблемы с сердцем, боль в суставах. Становится труднее дышать, есть и двигаться. А даже легкая работа не на шутку утомительно.
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