В военно-медицинской академии произошло ДТП: есть пострадавшие

Пострадавших доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ". Фото: Reuters

В Украинской военно-медицинской академии произошло ДТП, трех слушателей-офицеров медицинской службы были травмированы.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ во вторник, 25 августа.

"Сегодня, около 16.40 в Украинской военно-медицинской академии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмированы три слушателей-офицеров медицинской службы. Травмированным была оказана неотложная помощь и оперативно доставлены в лечебные учреждения ", - говорится в сообщении.

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Пострадавшие находятся в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Их состояние здоровья стабильное.

"Сейчас идет обследование пострадавших и оказывается квалифицированная медицинская помощь. На месте происшествия ведутся следственные действия ", - говорится в сообщении.

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