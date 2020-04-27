В военном госпитале произошла вспышка коронавируса

В Харькове заболело 9 врачей. Фото: Reuters

В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове зафиксировано 14 случаев Covid-19. Из них 9 случаев у врачей.

"Там зафиксировано 14 человек на сегодняшний день. Из них 8 врачей, который там работают, 9-й прикреплен, находится в командировке, и 5 военнослужащих", - сообщил председатель облгосадминистрации Алексей Кучер в эфире UA:Харьков.

"Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, что с 5 пациентов госпиталя, двое - военные пенсионеры. Среди них 82-летний.

У части пациентов болезнь протекает бессимптомно. Есть случаи, когда врачи сомневаются в диагнозе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая страна СНГ выходит из карантина и дважды выплатит гражданам компенсацию

"При этом врачи, у которых установлено инфицирование, не верят, что они болеют. Они у своего руководства получили разрешение направить образцы еще в Киев, чтобы проверить наличие коронавируса", - сказал Кучер.

Станцию ​​экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи закрыли из-за вспышки коронавируса у работников. Об этом сообщает Мукачевский городской совет в Facebook.