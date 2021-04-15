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четверг, 15 апреля 2021 22:17

В ВМС рассказали о столкновении украинских и российских кораблей на Азове

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В ВМС рассказали о столкновении украинских и российских кораблей на Азове
На Азове произошла стычка между украинскими и российскими катерами. Фото: wikipedia

В Азовском море российские военные катера пытались препятствовать украинским катерам, которые несли боевое дежурство.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 15 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

"Россия продолжает нарушать нормы международного морского права. Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз попытались помешать правомерным действиям лодочной группы ВМС ВС Украины, которая несет боевое дежурство. Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного плавания, катерно-тактическая группа ВМС Украины продолжала выполнять поставленные перед ней задачи", - говорится в сообщении.

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В ВМС подчеркнули, что украинские моряки и дальше будут обеспечивать безопасность Украины из морского направления, в том числе, в Азовском море, руководствуясь исключительно нормами международного морского права.

Россия из-за военных учений с 24 апреля закрывает Керченский пролив. Иностранным судам будет запрещен проход проливом до октября 2021 года.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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