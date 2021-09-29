В Винницкой области от коронавируса скончались двое вакцинированных

В Винницкой области двое вакцинированных людей умерли от коронавируса. Фото: Pravda.com

В Винницкой области от коронавируса умерли два человека, которые прошли полный курс вакцинации.

Как отмечается, умершие вакцинированные - пациенты 64 и 79 лет. Об этом сообщает Vinbazar.

Пациенты прошли полный курс вакцинации, но заболели коронавирусом повторно. В обоих случаях люди имели сопутствующие патологии - переносили инфаркт и инсульт. Смерти произошли в августе и сентябре.

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По состоянию на 29 сентября полный курс прививок в Винницкой области успели получить 220 189 человек. Заболевших с начала пандемии 75379 человек. Повторно заболели также вакцинированные: 38 пациентов госпитализировали, которые получили 1 дозу вакцины; 25 пациентов были госпитализированы, которые получили 2 дозы вакцины.

В Украине сейчас 11457084 доз Covid-вакцин разных производителей. Из них в 35 676 доз срок годности истекает 30 сентября.