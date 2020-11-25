В Виннице хотят перенести карантин выходного дня на будни

Винницкий горсовет будет внедрять антикризисные меры, в частности, инициировать освобождение предпринимателей I и II групп от уплаты единого налога. Фото: pixabay.com

Поскольку заведения питания получают основную прибыль именно в выходные, субботу и воскресенье для винницких рестораторов планируют сделать рабочими.

Карантин выходного дня хотят перенести на понедельник-вторник, сообщает Vlasno.info.

"Мы предлагаем областной комиссии ТЭБ и ЧС перенести условные выходные на понедельник и вторник. Если комиссия поддержит, надеюсь, то предпринимателям будет легче работать и они получат выручку и смогут выплатить всю заработную плату своим работникам. Это сложный период и нужно из него выходить. Такое же обращение написали к премьер-министру Украины", - сообщил заместитель Винницкого городского головы Андрей Очеретный.

Он отметил, что Винницкий горсовет будет внедрять антикризисные меры, в частности, инициировать освобождение предпринимателей I и II групп от уплаты единого налога на 2 месяца в 2021 году.

"Не знаю, удастся ли это сделать, но будем пробовать. Планируем также продолжить программу по компенсации льготных кредитов и продолжить на вновь созданных рабочих местах уплату ЕСВ на минимальную заработную плату. По моей информации, не все смогут продолжить работу, если в Украине введут полный локдаун", – добавил Очеретный.

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Ужгородский горсовет освободил предпринимателей I и II групп от уплаты единого налога, а также на землю и аренду коммунального имущества. Об этом сообщил городской голова Ужгорода Богдан Андреев у Facebook.