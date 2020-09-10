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пятница, 11 сентября 2020 00:46

В Умани в 8 хасидов обнаружили коронавирус

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В Умани в 8 хасидов обнаружили коронавирус
В Умани в 8 хасидов обнаружили коронавирус. Фото: PK

В Умани обнаружили коронавирус в в восьмерых хасидов-паломников, прибывших в город на празднование Рош-га-Шана.

Об этом сообщил мэр Умани Александр Цебрий, передает "Слово и дело".

"Шестеро сейчас находятся на самоизоляции, они лечатся амбулаторно", - рассказал он.

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В то же время двое туристов уже получили повторный отрицательный результат теста. Также мэр сообщил, что настаивал на повторном тестировании паломников. Хотя они якобы проходили тестирование в аэропорту.

Американский журналист Боб Вудворд обнародовал записи интервью с президентом США Дональдом Трампом, на которых он подтвердил, что всегда во время выступлений пытался уменьшить риски эпидемии коронавируса, чтобы предотвратить ситуацию массовой паники в стране.

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