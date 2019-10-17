В Укрзализныце рассказали о модернизации вагонов

В прошлом году Укрзализныця капитально отремонтировала 118 вагонов, а в этом году отремонтирует 58 Фото: www.myvin.com.ua

Укрзализныця в сентябре показала модернизированные плацкартные вагоны с индивидуальным освещением, биотуалетами и розетками с USB-портами.

Такие новые внедрения должны быть во все вагонах плацкартах, но пока их восстановили всего три, заявил руководитель компании Евгений Кравцов.

Наиболее изношенными являются именно плацкартные вагоны, которых в парке Укрзализныци более 1,2 тысячи. В среднем этим вагонам 28 лет, а большинство из них используют более 20 лет. В компании говорят, что старейшем почти 50 лет. Технически их еще можно использовать, но у них нет кондиционеров и возможности зарядить телефон.

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Модернизировать вагоны дорого. На капитальный ремонт одного надо потратить 10,5 млн грн, что вдвое дешевле, чем покупать новый. По мнению Евгения Кравцова так можно отремонтировать еще 200 вагонов.

В процессе ремонта устанавливают новые окна, полочки и оборудования, а каждое место обеспечивают дополнительными светодиодными светильниками. Вагоны также оснащают системой кондиционирования, устанавливают вакуумные туалеты и камеры видеонаблюдения. Такие вагоны планируют в поездах класса "комфорт", поэтому билеты на них будут стоить дороже стандартного.

"Мы демонстрируем, как должны выглядеть все плацкартные вагоны. А главное - каким должен быть уровень комфорта. В этом году начали работу - модернизировали три плацкартные вагоны. Сейчас Укрзализныця работает над своим бюджетом на 2020 год. У компании есть около 200 плацкартных вагонов, которие могут быть восстановлены таким ремонтом. При формировании бюджета компания вместе с правительством рассмотрят возможности и источники финансирования для восстановления этих вагонов ", - сказал Евгений Кравцов.

В Укрзализныце обещают ввести новый стандарт пассажирских перевозок, который будет отвечать современным запросам, который пока проходит испытания и технические процедуры. В новые вагоны установят тележки бесколясочной конструкции, обеспечивающие плавную поездку и путешествие пассажира будет более комфортним.

Поезд можно будет выбрать по классу комфортности, которых будет три. Они будут отличаться наличием кондиционера, биотуалета, новым постельным бельем и стоимостью билета. О своих планах изменить классы комфортности поездов Укрзализныця заявила еще год назад.

В поезде класса "комфорт" для пассажиров будет услуга полноценного питания, новое постельное белье, холодильник и микроволновая печь. Эти поезда будут ездить со скоростью от 70 км / ч.

Евгений Кравцов говорит, что соответствующий сервис будет иметь соответствующую стоимость. Для люксовых перевозок тариф установят на уровне экономически обоснованного: в них больше инвестируется денег, а пользуются ими платежеспособные пассажиры.

Если "комфортные" поезда по возрасту не достигли 10 лет, то планка для "стандарта" - до 20 лет. Спальные вагоны будут почти такими же, как "комфортные", но не будет гарантии наличия розетки в каждом купе, а возраст постельного белья не будет ограничен шестью месяцами. В плацкартных вагонах "стандарта" не будет ни кондиционера, ни биотуалета. Ездить "стандартные" поезда будут медленнее - до 70 км / ч.

Из всех других поездов, возраст которых более 20 лет сделают "эконом" -класс. Кондиционер и биотуалет будет только в СВ-вагонах. В плацкартах и ​​купе вагонах "эконом" класса будут самые низкие условия комфорта.

При таком распределении пассажир, покупая билет, будет знать, какой уровень услуг предлагается в вагоне.

Также в компании заявили, в 2019 году Укрзализныця закупит 20 пассажирских вагонов. Три купейных вагона уже курсируют, до конца года должны поставить еще 17 вагонов: 13 купейных, два вагона типа СВ, два вагона типа РИЦ (вагоны с двухместными или трехместные купе).

В прошлом году Укрзализныця капитально отремонтировала 118 вагонов, а в этом году отремонтирует 58. С начала года железнодорожники отремонтировали 15 купейных, семь открытых и три вагона типа СВ - всего 25 пассажирских вагонов. А до конца года компания планирует модернизировать еще четыре плацкартных, пять вагонов типа СВ и 24 вагона-трансформера (вагоны со спальными местами, которые трансформируются в места для сидения). Еще 20 вагонов планируют закупить.

Филиал "Пассажирская компания" акционерного общества "Украинская железная дорога" ищет поставщика 147 тыс. 500 стаканов. Потратить планируют 1 млн 169 тыс. 970 грн. Поставить стаканы для чая объемом 250 мл победитель конкурса должен до 31 декабря во Львов, Харьков, Днепр, Одессу и Киев.