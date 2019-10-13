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понедельник, 14 октября 2019 10:30

Укрзализныця передумала переходить на бумажные и купит стеклянных стаканов на миллион

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Филиал "Пассажирская компания" акционерного общества "Украинская железная дорога" ищет поставщика 147 тыс. 500 стаканов.

Потратить планируют 1 млн 169 тыс. 970 грн, согласно обнародованной 11 октября информации на веб портале государственных закупок "ProZorro".

Поставить стаканы для чая объемом 250 мл победитель конкурса должен до 31 декабря во Львов, Харьков, Днепр, Одессу и Киев.

13 сентября компания объявила аналогичный тендер. Закупка не состоялась - вызвался один участник, ООО "Авитонс" с предложением в 1,035 млн грн. Тогда же Укрзализныця объявила тендер на поставку 5571 подстаканника из нержавеющей стали. За них должны заплатить 601 тыс. грн.

Укрзализныця рассматривает возможность перейти на бумажные стаканы в поездах, написал в фейсбуке руководитель предприятия Евгений Кравцов 9 сентября. Одноразовая посуда будет вредить окружающей среде и обойдется дороже бюджету, комментировали пользователи соцсети.

  "Укрзализныця" рассматривала возможность отказаться от стеклянных стаканов в поездах. В сентябре директор компании Евгений Кравцов показал на своей странице в Facebook макет новой брендированной посуды.
"Укрзализныця" рассматривала возможность отказаться от стеклянных стаканов в поездах. В сентябре директор компании Евгений Кравцов показал на своей странице в Facebook макет новой брендированной посуды.

В июле средства массовой информации сообщали о закупке "Укрзализныцей" 231 набора с подстаканника, стакана, ложки и упаковки. Стоимость достигала 468 тыс. грн, по результатам тендера.

Однако от той закупки отказались, вместо этого собирались закупить дополнительно жидкого мыла в вагоны, заявлял Евгений Кравцов: "Пить чай из стаканов за 2 тысячи гривен точно не вкуснее. Хотя там есть коробка и ложка с логотипом. Может, поэтому на них хотели потратить более миллиона. Наглость у некоторых заоблачная. Закупку подстаканников остановил. Уже дал распоряжение: на эти деньги сделаем дополнительную закупку жидкого мыла в пассажирские поезда. Если считать навскидку, за миллион можно купить около 30 тонн мыла".

Чистая прибыль Укрзилизныци за 6 месяцев 2019 года составила 1,065 млрд грн - против 468 млн грн в прошлом году, согласно финансовому отчету компании. Более 10 млрд грн прибыли от грузовых перевозок перекрыли убытки от пассажирских и пригородных, которые достигали почти 7 млрд грн.

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Дата
14
октября

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