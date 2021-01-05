В Укрзализныце рассказали, как будут курсировать поезда во время локдауна

Путешествующих просят также быть в масках и использовать антисептики в поездах и на вокзалах. Фото: Укрзализныця

В период локдауна в Украине с 8 по 24 января поезда Укрзализныци дальнего и пригородного сообщения будут курсировать стабильно.

Компания позаботится обо всех средства безопасности пассажиров, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

В то же время путешествующих просят быть в масках и использовать антисептики в поездах и на вокзалах.

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"В случае нарушения этих норм просим обращаться в наш контакт-центр: 800-50-3111. Будем реагировать мгновенно", - заявили в компании.

К зимним праздникам Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы-Одесса и Киев-Львов-Рахов. Для обеспечения проезда к горнолыжным курортам, начиная с 18 декабря, назначены также остановки поезда №217/218 Киев-Рахов на станциях Татаров и Квасы, сообщили на сайте Укрзализныци.