К зимним праздникам будут курсировать дополнительные поезда

Дополнительные рейсы поезда №135/136 Черновцы-Одесса отправлением из Черновцов запланированы на 28 декабря и 2, 4, 6, 8 и 10 января. Фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko

К зимним праздникам Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поездов Черновцы-Одесса и Киев-Львов-Рахов.

Для обеспечения проезда к горнолыжным курортам, начиная с 18 декабря, назначены также остановки поезда №217/218 Киев-Рахов на станциях Татаров и Квасы, сообщили на сайте Укрзализныци.

Дополнительные рейсы поезда №135/136 Черновцы-Одесса отправлением из Черновцов запланированы на 28 декабря и 2, 4, 6, 8 и 10 января, а из Одессы - 29 декабря и 3, 5, 7, 9 и 11 января 2021 года. Поезд №217/218 Киев-Львов-Рахов осуществит дополнительные рейсы из Киева 30 декабря, а также 2 и 8 января. Из Рахова-1, 3 и 9 января.

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В Карпаты через день будут курсировать 2 дополнительных поезда. Жители восточных и южных регионов получат прямое сообщение с местами зимнего отдыха.