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среда, 29 мая 2019 18:47

В Укрзализныце появится филиал в немецком формате

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В Укрзализныце появится филиал в немецком формате
Все вокзалы и остановочные пункты передадут на баланс одного филиала. Фото: Gestum Group Hotels & Hostels

В Укрзализныце подготовили дорожную карту по созданию филиала "Вокзальная компания".

Она должна заработать к концу этого года, пишет Магистраль.

"Наша цель - усовершенствовать систему управления вокзалами, повысить эффективность их деятельности, в том числе за счет минимизации дублирующих функций. К главным целям относится и сокращение финансовых затрат. Приведу только одну цифру, которая свидетельствует о необходимости изменений: отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" за 2018 год составил 405 млн грн", - говорит директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики Укрзализницы Антон Саболевский.

Он добавил, что в УЗ планируют 3 этапа реорганизации. Сначала в филиал передадут вокзалы, которыми сейчас управляет филиал "Пассажирская компания".

"Мы изменили ее структуру, чтобы полностью выделить соответствующее направление. Речь идет о вокзалах внеклассных. Далее будут переданы поэтапно объекты I-III класса региональных филиалов. Всего на первом этапе - 106 вокзалов. Тогда уже наступит очередь объектов IV, V категорий, которых более 1,2 тыс. Впоследствии к ним присоединятся и остановочные пункты, которых у нас почти 2,3 тыс. Они будут переданы на баланс предприятия. Соответственно в структуре филиала будут имущество и персонал ", - отметил Антон Саболевский.

Задействован в станционной работе персонал будет переводиться как со склада филиала "Пассажирская компания", так и из филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений". Также это будут специалисты, которые занимаются техническим обслуживанием таких объектов. На начальном этапе в новом филиале будет работать от 8 до 8,5 тыс. человек. Все они будут переведены из других подразделений.

По словам Саболевського, при реорганизации УЗ решила последовать немецкой модели управления вокзалами. То есть все вокзалы и остановочные пункты передадут на баланс одного филиала.

"Модель, которую мы наследуем, - немецкая. За ней последовала государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn, которая в свое время создала отдельную структуру - DB Station & Service. На момент основания, 2001 года, она имела в управлении почти 11 тыс. объектов, теперь же таких - 5,5 тыс. Часть вокзалов была закрыта или оптимизирована. Интересный момент: в Германии железнодорожную станцию ​​может купить любой. Очень много случаев, когда на малодеятельных участках новыми владельцами становятся не только юридические, но и физические лица. Для них это средство осуществления коммерческой деятельности. Кто-то берет с целью развития туризма, но иногда обслуживает и поезда. В странах Евросоюза отработан механизм выставления на продажу станций через аукционы. Поэтому покупатели имеют определенные обязательства по поддержке технического состояния. Всего с 1999 года на торгах в Германии продано более 2,1 тыс. вокзалов. Причем часть - за символическую цену в 1 евро, при условии инвестирования в развитие. Немецкая компания по управлению вокзалами - одна из самых прибыльных в мире. 2017 года ее доход составил 255 млн евро", - рассказал чиновник.

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Также будут сокращать административно-управленческий персонал. Так, вокзалы Николаев и Жмеринка, на которых совместно с IFC ("Международная финансовая корпорация", входящая в группу Всемирного банка, - ред.) готовятся пилотные проекты по государственно-частному партнерству. Рассматриваются 3 сценария: концессия на определенное количество лет, аренда или совместная деятельность без образования отдельного юридического лица.

Более того, по мнению Саболевського, далеко не каждый вокзал после реформы будет иметь начальника.

"Мы отходим от того, что каждый вокзал должен иметь начальника. Выделены базовые структурные подразделения, руководители которых будут управлять вокзалами на прилегающей территории. Например, глава станционного комплекса Киев-Пассажирский станет управлять вокзалами в Жмеринке и Фастове. А, например, начальник вокзала Львов будет отвечать за объекты на пассажирских станциях Трускавец, Моршин, Самбор. Мы отработали четкую иерархию, в которой будет выделено 19 "якорных" вокзалов - по 2-4 на каждый региональный филиал", - объясняет Саболевський.

Как сообщалось, за 2018 год стоимость утраченных активов Укрзализницы на окупированных териториях выросла почти на 3 млрд гривен

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