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четверг, 30 мая 2019 16:56

В Украину запретили ввозить 5 книг

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В Украину запретили ввозить 5 книг
Книги имели признаки российской пропаганды. Фото: Укринформ...

Госкомтелерадио отказало в ввозе в Украину из России 5 книг.

Признаки российской пропаганды нашли в книгах московских издательств. Запретили распространять детскую книгу Евгении Поповой и Лилу Раме "Найди и покажи. Кем я стану?" В ней отдельные разделы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий, сообщает comin.kmu.gov.ua.

Не позволили ввозить в Украину книгу Максима Дорофеева "Джедайские техники".

"В ней автор использует для примеров креативного и быстрого мышления символы коммунистической эпохи. Подобные примеры "жизнь-подвиг" присутствуют и в книге Марины Мелии "Бизнес - это психология", - говорится в сообщении.

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Не предоставили разрешение на ввоз русских переводов книг Фрэнсиса Рэймонда "История бизнеса. День за днем" и Джолайн Годфри "Как научить ребенка обращаться с деньгами". Издатель использовал в оформлении изданий символику России.

С 2017 года 150 наименований российских пропагандистских книг попали в запретный список. Это случилось после принятия правительственного закона, которым вводилось требование получать разрешение на ввоз книг из РФ.

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30
мая

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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