В Украину запретили ввозить 5 книг

Книги имели признаки российской пропаганды. Фото: Укринформ...

Госкомтелерадио отказало в ввозе в Украину из России 5 книг.

Признаки российской пропаганды нашли в книгах московских издательств. Запретили распространять детскую книгу Евгении Поповой и Лилу Раме "Найди и покажи. Кем я стану?" В ней отдельные разделы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий, сообщает comin.kmu.gov.ua.

Не позволили ввозить в Украину книгу Максима Дорофеева "Джедайские техники".

"В ней автор использует для примеров креативного и быстрого мышления символы коммунистической эпохи. Подобные примеры "жизнь-подвиг" присутствуют и в книге Марины Мелии "Бизнес - это психология", - говорится в сообщении.

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Не предоставили разрешение на ввоз русских переводов книг Фрэнсиса Рэймонда "История бизнеса. День за днем" и Джолайн Годфри "Как научить ребенка обращаться с деньгами". Издатель использовал в оформлении изданий символику России.

С 2017 года 150 наименований российских пропагандистских книг попали в запретный список. Это случилось после принятия правительственного закона, которым вводилось требование получать разрешение на ввоз книг из РФ.