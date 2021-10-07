В Украину заходит похолодание

Сегодня, 7 октября, в Украине станет немного прохладнее. Синоптики прогнозируют небольшую облачность.

Будет преимущественно сухо. Но ветрено - в большинстве западных и юго-восточных областях порывы будут достигать 15-20 м/с, сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха днем ​​составит +10-15 градусов. На западе и в центре воздух прогреется до +13-15 градусов.

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Прохладно будет на севере: столбики термометров покажут 12-13 градусов выше нуля. В восточных и южных регионах - около +14.

Теплее всего сегодня будет Закарпатье - 14-19 градусов тепла.

В Киеве 7 октября будет прохладно и облачно. Осадков не предвидится. Скорость юго-восточного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла.

Октябрь этого года будет холодным. Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней, говорит народный синоптик Леонид Горбань.

Так, согласно его расчетам, 8-10 октября ожидаются дожди, 11-19 - пасмурно, холодно, 14 числа - заморозки, 20, 22-23 и 26 октября - дожди, 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.