В Украину возвращаются моряки, которых более 4 лет удерживали в Ливии

Членов экипажа задержали в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016. Фото: unsplash

Четверо украинских членов экипажа танкера Captain Khayyam возвращаются в Украину.

Моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровський и Павел Чайка уже в пути домой, сообщают в Офисе президента.

Четырех украинцев и других членов экипажа танкера Captain Khayyam задержали в территориальных водах Ливии 13 февраля 2016 года. В декабре 2017 года ливийский суд приговорил их к пяти годам заключения.

"Поскольку двое украинских моряков имеют проблемы со здоровьем, представители Украины неоднократно поднимали перед ливийской стороной вопрос их освобождения по гуманитарным соображениям", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Президент Владимир Зеленский поприветствовал освобождение украинских граждан и поблагодарил за работу украинских дипломатов, Министерство иностранных дел и другие ведомства, благодаря которым возвращения украинцев домой стало возможным.

16 декабря пираты у берегов Нигерии захватили в плен 6 украинских моряков с судна Stevia.