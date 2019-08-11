В Украину возвращается жара

В понедельник, 12 августа, в Украине будет тепло и почти без осадков.

В Киеве в этот день будет солнечно, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем повысится до 28...30 градусов, а ночью 16...18, сообщает Укргидрометцентр.

Во Львовской и Волынской областях синоптики прогнозируют слабый дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за мощных смерчей и дождей эвакуируют людей

На севере страны температура воздуха днем повысится до 28...30 градусов тепла, а ночью до 14...16.

На западе синоптики днем прогнозируют 31...33, а ночью 15...17.

На востоке днем ожидается 28...30 градусов, а ночью 14...16.

На юге прогнозируется днем 30...32, а ночью 18...20.

В центральной части страны днем будет 29...31, а ночью 15...17.

Автор: Укргидрометцентр

В Приазовском районе Запорожской области заметили мощный смерч. Страшное природное явление появилось внезапно, несмотря на безветренную погоду с ясным небом.