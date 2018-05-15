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вторник, 15 мая 2018 07:44

В Украину возвращается летняя жара

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В Украину возвращается летняя жара
В Украину возвращается летняя жара, но еще будут дожди. Фото - Закарпатский корреспондент

Погода в Украине во вторник, 15 мая, будет теплой, однако дождевой. В западных и восточных регионах синоптики прогнозируют грозы, на остальной территории - сухо, облачно с прояснениями.

Жара снова вернется на побережье Черного и Азовского морей. Там столбики термометров поднимутся до +26 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Холоднее всего будет в Волынской и Ровенской областях. Там прогнозируют до +17 ... + 19 градусов.

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В Киеве - облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +24 ... + 26 градусов.

Температурные показатели на территории Украины летом будут колебаться. Осадков следует ожидать в июне и июле.

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Дата
15
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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