В Украину возвращается адская жара: когда ждать +35°С

До Украины наконец-то добрался южный антициклон. Жара будет продолжаться и усиливаться.

В пятницу осадков не предвидится, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В отличие от Германии и Франции, где циклон обусловит дожди и прохладу.

Автор: facebook.com/tala.didenko Над Северным морем разлегся циклон, а его атмосферный холодный фронт освежает дождями воздух в Западной Европе

"В ближайшие дни и на следующей неделе тоже будет жарко, особенно в восточной части страны. Предполагается +30...35°С. Не забывайте панамки, веера, маленькую бутылку воды в сумочку или большую - в машину, и уступайте место старшим и детям в водоемах", - говорится в сообщении.

9 июля в течение дня столбики термометров в большинстве областей будут показывать +29...33°C.

Автор: facebook.com/tala.didenko Карта демонстрирует температурную палитру на 11 июля, воскресенье

В Киеве завтра ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30°С.

Первый освежающий дождь на киевском горизонте замаячит на Петра и Павла, 12 июля. При этом жаркая погода все равно еще будет продолжаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снова горячо: в Украину возвращается жара

В июле магнитные бури не ожидаются, однако будут наблюдаться всплески геомагнитной активности. Магнитосфера была возбужденной 4 июля, повторение этого явление ожидается также 12 и 13 июля.