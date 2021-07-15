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четверг, 15 июля 2021 07:39

В Украину возвращается адская жара: где ждать +35°С

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В Украину возвращается адская жара: где ждать +35°С
В Хмельницком, Ивано-Франковске и Виннице сегодня будет почти безоблачно, днем до +32°С. Фото: pixabay.com

15 июля в Украине ожидается жаркая погода в пределах +35°С. В большинстве областей будет ясно и безоблачно, лишь на западе - небольшая облачность.

Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве ожидается сухая и почти безоблачная погода. Температура воздуха днем составит +34°С.

Во Львове в четверг будет малооблачно. Днем до +32°С.

В Луцке и Ровно - небольшая облачность, днем будет стоять жара до +35°С.

В Тернополе 15 июля дневная температура составит +33°С, небольшая облачность.

В Хмельницком, Ивано-Франковске и Виннице сегодня будет почти безоблачно, днем до +32°С.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, днем столбики термометров покажут +33°С.

В Житомире сегодня до +34°С, небольшая облачность.

В Полтаве, Кропивницком и Черкассах в четверг ясно и солнечно, днем будет +33°С.

В Одессе 15 июля - ясно и безоблачно, температура днем составит +31°С.

В Херсоне в четверг жара будет достигать +35°С, ясно и безоблачно.

В Николаеве также ясно и безоблачно, днем +34°С.

В Запорожье сегодня дневная температура установится в пределах +33°С, ясно и безоблачно.

В Сумах ожидается небольшая облачность, температура воздуха составит +19...32°С.

В Харькове - небольшая облачность, температура днем составит +33°С.

В Днепре температура днем ожидается до +33°С, ясно и безоблачно.

В Симферополе в четверг тоже ясно и безоблачно, +20...31°С.

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В американском штате Калифорния в парке Долина Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на планете. Столбик термометра 11 июля достиг отметки +54°C. Температура асфальта в парке при этом составляла +81,1°C. Ее зафиксировал один из рейнджеров.

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