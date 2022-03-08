В Украину вернутся отечественные миротворцы – указ президента

Фото: 24 канал

Украина отзывает своих военных, находящихся в миротворческих миссиях мира. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Андрей Сибига на своей странице Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев – высокопрофессиональных военных – из всех миссий в мире. Вместе с оборудованием. Для усиления уже сейчас нашей армии в отпоре российской агрессии. Слава Украине!",- написал Сибига.

Указ вступает в силу с момента опубликования. На официальном сайте президента Украины этот указ пока не обнародован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Открыли сайт для иностранцев, желающих воевать за Украину: за первые сутки его посетили 13 млн пользователей

Сейчас украинские военные принимают участие в Международных силах по поддержанию мира в Косово (40 человек), в миротворческой миссии в Конго (13 человек), а также в операции ООН в Кот-д'Ивуаре (56 человек).

В Украину вместе с военными вернется и боевая техника, в частности вертолеты.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.