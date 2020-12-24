В Украину вернулся политзаключенный Шумков. Он провел 4 года в заключении

Политзаключенный Александр Шумков вернулся в Украину из России.
"Сейчас он пересек российско-украинскую границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска "Бачевск", где его встретили родные, представитель Офиса уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ", - написала в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.
23 декабря Шумкова освободили из колонии в городе Торжок Тверской области. После этого он попал в центр временного содержания иностранных граждан УМВД РФ по Тверской области.
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"Сегодня же Александр отправится в Херсон в военную часть, где до задержания проходил военную службу", - добавила она.
Александра Шумкова задержали российские пограничники на пункте пропуска в Брянской области якобы при попытке въезда в Россию в августе 2017 года. Бывший охранник Яроша заявил, что его похитили на территории Украины.
В декабре 2018 года суд приговорил его к 4 годам тюрьмы за участие в "Правом секторе".
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